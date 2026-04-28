ЦБ РФ готовит новые требования к капиталу банков

Банк России планирует во втором квартале 2026 года опубликовать доклад, в котором будут изложены новые требования к минимальному капиталу кредитных организаций. Об этом говорится в обзоре банковского регулирования, подготовленном регулятором, передаёт ТАСС.

Центробанк предлагает постепенно повысить минимальный размер капитала банков как минимум на уровень инфляции, накопленный с 2018 года — именно тогда в последний раз менялись эти требования.

В ЦБ отмечают, что, по предварительным оценкам, большинство банков смогут выполнить новые условия. Если же кредитной организации не удастся увеличить капитал, в том числе за счёт докапитализации, у неё останется возможность сменить тип лицензии.