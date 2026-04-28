Спрос на вторичное жильё в России вырос на 12% за счёт ипотеки

В I квартале 2026 года спрос на квартиры в готовых домах в России увеличился почти на 12%. По данным Роскадастра, которые приводит «Авито Недвижимость», было заключено 313 000 договоров купли-продажи вторичного жилья. В марте годовой прирост составил 26%, достигнув 125 000 сделок, передаёт газета "Ведомости".

Рост интереса к вторичному рынку подтверждают и аналитики «Циана». По их данным, в городах-миллионниках за первые три месяца 2026 года было совершено на 23% больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако по сравнению с IV кварталом 2025 года активность покупателей снизилась на 24%. При этом продажи на рынке новостроек за тот же период сократились значительно сильнее — сразу на 41%. Эксперты связывают оживление спроса со снижением ставок по ипотеке и перераспределением покупателей с рынка новостроек в пользу готового жилья.