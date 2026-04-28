От 74 к 80: Почему укрепление рубля остановится в мае

В апреле 2026 года доллар США подешевел до 74,6 рублей — минимума за три года. Однако в мае эксперты прогнозируют остановку этого укрепления. Главная причина — возвращение Минфина на валютный рынок, сообщает РБК.

Ключевой фактор: Бюджетное правило

С мая Минфин и ЦБ возобновляют покупку валюты в рамках бюджетного правила. Это делается для пополнения резервов, так как цены на нефть превышают установленный порог ($59 за баррель).

Как это работает?

Раньше, когда правило «стояло на паузе», вся экспортная выручка шла на рынок, укрепляя рубль. Теперь же государство будет изымать часть этой валюты, создавая спрос и не давая рублю слишком сильно дорожать.

Прогнозы экспертов на май:

УК «Первая»: Курс закрепится в диапазоне 75–80 руб.

Совкомбанк: Ожидает торговлю в коридоре 73–78 руб.

«Финам»: Прогнозирует диапазон 74,5–79 руб..

«Альфа-Капитал»: Называет коридор 77–82 руб.

Другие факторы влияния: