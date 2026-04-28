От 74 к 80: Почему укрепление рубля остановится в мае

В апреле 2026 года доллар США подешевел до 74,6 рублей — минимума за три года. Однако в мае эксперты прогнозируют остановку этого укрепления. Главная причина — возвращение Минфина на валютный рынок, сообщает РБК.
Ключевой фактор: Бюджетное правило
С мая Минфин и ЦБ возобновляют покупку валюты в рамках бюджетного правила. Это делается для пополнения резервов, так как цены на нефть превышают установленный порог ($59 за баррель).
Как это работает?
Раньше, когда правило «стояло на паузе», вся экспортная выручка шла на рынок, укрепляя рубль. Теперь же государство будет изымать часть этой валюты, создавая спрос и не давая рублю слишком сильно дорожать.
Прогнозы экспертов на май:
- УК «Первая»: Курс закрепится в диапазоне 75–80 руб.
- Совкомбанк: Ожидает торговлю в коридоре 73–78 руб.
- «Финам»: Прогнозирует диапазон 74,5–79 руб..
- «Альфа-Капитал»: Называет коридор 77–82 руб.
Другие факторы влияния:
- Экспорт и нефть: Конфликт на Ближнем Востоке держит цены на нефть высоко (прогноз — около $100 за баррель Urals), что продолжает поддерживать рубль.
- Импорт: Спрос на валюту со стороны импортеров остается слабым из-за охлаждения потребительской активности.
- Ключевая ставка: Снижение ставки ЦБ до 14,5% не окажет существенного влияния на курс в мае, так как в реальном выражении она остается высокой.
