Минфин внес поправки в Налоговый кодекс о регулировании НДФЛ при продаже и обмене криптовалют

Министерство финансов РФ представило поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют. Документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля. Поправки призваны синхронизировать действующее налоговое законодательство с готовящимся масштабным законопроектом о цифровой валюте и цифровых правах. Об этом пишет газета «Ведомости».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что поправки являются частью масштабного плана по обелению экономики и синхронизируют законодательство с готовящимся законопроектом. Минфин предлагает внести в НК отдельную статью 214.12, регулирующую уплату НДФЛ при продаже или других видах выбытия цифровой валюты. Налоговая база будет складываться из разницы между доходами от операций с криптовалютой и соответствующими расходами.

Перечень расходов будет открытым – туда вошли затраты на покупку цифровой валюты, оплата услуг участников рынка и операторов информационных систем, а также другие расходы, непосредственно связанные с приобретением, хранением и отчуждением цифровой валюты.

Согласно поправкам, платить налог обязаны будут агенты – брокеры или доверительные управляющие, на чей счет поступают такие доходы.

При получении доходов в виде промежуточных выплат по иностранным цифровым правам налоговым агентом будет считаться цифровой депозитарий. На агентов также распространяется обязанность учитывать только документально подтвержденные расходы и хранить заверенные копии документов в течение пяти лет. Кроме того, Минфин предлагает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и обменников цифровых валют, а также сопутствующие услуги в сфере их обмена и выпуска, за исключением продажи лицензий на ПО.

В 2026 году российский рынок майнинга криптовалют переживает фундаментальную трансформацию. Власти активно выводят отрасль из «серой» зоны, создавая единые правила игры. Долгие годы нелегальная добыча цифровых активов наносила экономике ущерб до 20 млрд рублей в год, но теперь ситуация меняется.