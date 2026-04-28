Банки попросили ФАС проверить обоснованность цен на маркировку звонков: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: банки попросили ФАС проверить обоснованность цен на маркировку звонков, предел снижения биржевых цен на бензин и дизтопливо сократили, спрос на квартиры в готовых домах вырос почти на 12%, а в Иркутске задержали главу фирмы за коммерческий подкуп на 1,5 млн рублей. Подробнее – в обзоре СИА.

Обоснованность цен

ФАС проведет оценку экономической обоснованности тарифов операторов связи на маркировку звонков. Мера связана с соответствующим запросом банков и финансовых организаций. У банков вызывает сомнение экономическая обоснованность тарифов, установленных компаниями в размере 0,25 рубля за попытку звонка. Они не понимают, из чего складывается такая цена, ведь операторы берут плату и за длительность разговора.

Предел снижения цен

Санкт-Петербургская биржа с 27 апреля снизила нижний предел колебания цен на бензин АИ-92, АИ-95, а также летнее и межсезонное дизельное топливо с минус 5% до минус 3%. Для бензина АИ-92 и АИ-95, а также для летнего и межсезонного дизеля будет действовать коридор: рост до +0,01% и снижение до -3% от текущей рыночной цены, для зимнего и арктического дизельного топлива лимиты сохранены на уровне +0,5% и снижение до -10%.

Рост спроса

В первом квартале 2026 года спрос на квартиры в готовых домах России увеличился почти на 12%. Было заключено 313 000 договоров купли-продажи вторичного жилья. В марте годовой прирост составил 26%, достигнув 125 000 сделок. Эксперты связывают оживление спроса со снижением ставок по ипотеке и перераспределением покупателей с рынка новостроек в пользу готового жилья.

Коммерческий подкуп

В Иркутске задержали главу фирмы за коммерческий подкуп на 1,5 миллиона рублей. По версии следствия, компания фигуранта выступала подрядчиком при капремонте канализационных трубопроводов на объекте в Слюдянском муниципальном образовании. В мае 2025 года руководитель вымогал у директора субподрядной организации 3 млн рублей за подписание актов выполненных работ и дальнейшее содействие при реализации проекта: по итогу была передана половина этой суммы. В настоящее время проводится расследование. Фигурант отправлен под домашний арест.

Нарушения миграционного режима

Во время рейда правоохранители в Иркутске на одной из строительных площадок проверили около 100 иностранных работников и выявили свыше 50 нарушений миграционного законодательства. По их итогам часть граждан привлекли к административной ответственности за отсутствие необходимых документов, часть и вовсе выдворят из страны из-за повторных правонарушений и незаконного пребывания в регионе. Аналогичные проверки будут продолжены.