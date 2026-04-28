Лишь 12% соискателей в Иркутской области умеют презентовать свой опыт на собеседовании

Между наличием профессиональных компетенций и умением представить их работодателю у соискателей в Иркутской области сохраняется заметный разрыв. К такому выводу пришли эксперты HR-платформы Skillaz и hh.ru по итогам масштабного опроса. Большинство кандидатов уверены в своем опыте, однако лишь немногие считают, что умеют эффективно презентовать его в процессе трудоустройства.

«По нашим данным, 67% кандидатов уверены в своем опыте, однако только 12% считают, что умеют его презентовать. Этот разрыв приводит к тому, что работодатели не всегда могут составить полное представление о ценности специалиста во время собеседования, а сами соискатели нередко остаются недовольны результатами общения», – комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

HRD Skillaz Ксения Степанова добавила, что проблемы с самопрезентацией приводят к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора, а работодатели тратят больше времени на интерпретацию опыта, чем на его оценку.

Главным фактором успешного трудоустройства жители Иркутской области называют профессиональные навыки и опыт – этот вариант отметили 78% опрошенных, хотя полностью обладают такими компетенциями, по их собственной оценке, лишь 67%. Среди личных качеств соискатели чаще всего называли готовность к обучению (69%) и дисциплину с ответственностью (67%). Значение классического образования в регионе снижается: лишь 16% рассматривают его как важное преимущество при поиске работы, что ниже среднероссийского показателя в 22%.