Имущество военного комиссара на 64 млн рублей арестовали в Тайшете за коррупцию

Осужден военный комиссар города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области. Его признали виновным в получении взятки, превышении полномочий и служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным СК, с 2022 по 2024 год военный комиссар получил деньги за изготовление для семерых призывников медицинских документов с ложными данными, которые помогли молодым людям незаконно получить военные билеты. Фактически призывники необходимые медицинские осмотры не проходили.

«В результате призывники были незаконно освобождены от прохождения военной службы по призыву и зачислены в запас, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», – отмечает СК.

Общая сумма взяток составила 1 млн 250 тысяч рублей. По месту службы и в жилище фигуранта проведены обыски, изъяты автомобили, телефон, ноутбук и документы, интересующие следствие. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму 64 млн рублей.

Подсудимого приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и оштрафовали на 4 млн рублей.