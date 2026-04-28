ИЭСК установила на ЛЭП Приангарья более 3 тысяч птицезащитных устройств в 2025 году

Иркутская электросетевая компания в 2025 году установила более трех тысяч птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи. Эти меры направлены на повышение надежности электроснабжения и спасение птиц от смертельных ударов током. Конструкции не позволяют пернатым садиться или строить гнезда на траверсах, а также защищают оборудование от коротких замыканий.

«Реализация подобных мероприятий способствует не только повышению стабильности работы электросетей, но и ответственному отношению к окружающей среде. Иркутская электросетевая компания активно работает в этом направлении, внедряя современные решения для защиты природы и повышения надёжности электроснабжения», – заявила руководитель группы рационального природопользования и охраны окружающей среды ИЭСК Ирина Рыженко.

Наибольшее количество устройств – порядка 1400 – установлено в Иркутском, Ольхонском и Баяндаевском районах. Это степные территории, где хищные птицы, садясь на линии электропередачи во время охоты, чаще всего повреждают оборудование. Птицезащитные конструкции состоят из нескольких металлических спиц, которые исключают риск удара током и защищают оборудование от попадания веток, фольги и других материалов, используемых птицами для гнезд.