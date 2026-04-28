Необходимость создания нового теплоисточника в Иркутске поддержали почетные граждане города

Совет Почетных граждан Иркутска подключился к вопросу создания нового теплоисточника в областном центре. Его участники намерены инициировать обращение в городскую Думу для рассмотрения вопроса и принятия мер. Предложение озвучили в ходе обсуждения результатов выполнения концессионного соглашения по содержанию теплосетей в Иркутске.

Во встрече приняли участие доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин, энергетик, губернатор Иркутской области 1997-2005 гг. Борис Говорин, заместитель мэра областного центра – председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин, а также депутаты городской Думы: председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александр Квасов и член профильной комиссии Алексей Савельев.

Генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко рассказал, что соглашение между АО «Байкалэнерго» и администрацией областного центра действует с 2007 года. Он подчеркнул, что на момент принятия инфраструктуры ее состояние оценивалось как критическое.

Сегодня компания обеспечивает надежное теплоснабжение большей части города, обслуживая свыше 350 км сетей. За 18 лет работы энергетикам удалось снизить аварийность в 4,6 раза, а также сократить потери на 41,5 тыс. Гкал, что позволяет дополнительно отапливать целый микрорайон – около 200 тысяч кв. м. жилья.

– Однако эти меры не решают глобальную проблему Иркутска, о которой впервые заговорили еще в 2019 году – дефицит теплогенерирующих мощностей. Существующая Ново-Иркутская ТЭЦ работает на максимуме, резервы для развития исчерпаны, – подчеркнул Олег Причко.

Участники Совета почетных граждан подчеркнули, что этот вопрос уже стал ключевым для будущего города, необходима вовлеченность всех органов власти.

– Иркутск – это город, который входит в 30 крупнейших городов Российской Федерации, это областной центр, лицо региона. Депутаты, мэр, правительство, энергетики – мы не можем просто принять тот факт, что столица региона дальше развиваться не будет. Мы ответственны за судьбу своей территории, – подчеркнули почетные граждане.

Участники обсуждения пришли к выводу, что ситуация требует консолидированных действий. Необходимо объединить усилия депутатского корпуса, администрации и энергетиков, чтобы запустить процесс создания нового теплоисточника. Совет выразил готовность взять на себя роль объединяющей площадки и выйти с предложениями в городскую Думу.

Следующим шагом станет вынесение этого вопроса на заседание думы Иркутска для детального обсуждения и поиска практических механизмов реализации проекта.

– Мы все иркутяне, наши дети тут живут, внуки будут жить. В Иркутске есть примеры хороших реализованных проектов модернизации городской инфраструктуры. Давайте и дальше вместе работать, – подытожил Александр Квасов.