Волонтеры Эн+ поддержали Всероссийскую акцию «БольшеЧемСубботник» в Иркутске

24 апреля 2026 года на заливе Якоби в Иркутске прошла экологическая акция «БольшеЧемСубботник», организованная Всероссийским движением «Экосистема» и Росмолодёжью. Энергохолдинг Эн+ выступил партнёром мероприятия. В масштабной акции приняли участие около 370 представителей вузов, школ, государственных структур, общественных организаций и компаний.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Субботник прошел в рамках Всероссийского проекта «Мы за чистоту». Для уборки было выбрано одно из самых популярных зон отдыха города — территория Ершовского водозабора. От Эн+ в акции приняли участие волонтёры экологического проекта «360». Для них это не первый субботник в этом сезоне: в рамках инициативы «Сам себе 360» — когда любой неравнодушный может сам организовать уборку, чтобы сделать город чище и привлечь к этому других — энергетики уже убрали берег Ангары на Цесовской набережной и планируют проводить такие мероприятия регулярно в разных регионах.

В пятницу участники акции «БольшеЧемСубботник» не только собрали и отсортировали мусор (пластик, металл, картон, стекло) для дальнейшей переработки, но и посадили деревья, приняли участие в экоквизах и мастер-классах по сортировке отходов. Для волонтёров работала полевая кухня, были организованы пункты приёма одежды и вторсырья, а атмосферу праздника поддерживала живая музыка.

— Такие акции становятся доброй традицией и объединяют всех, кто заботится о будущем города и региона. Мы уже запланировали новые экологические мероприятия, чтобы сделать наш город чище и подружить всех, кто любит родной край и помогает сохранять его природную красоту, — отметила Ярослава Дицевич, председатель Иркутского отделения движения «Экосистема».

Энергохолдинг Эн+ активно реализует масштабные программы по сохранению окружающей среды. Одним из ярких примеров является экологический проект «360», запущенный в 2011 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаска. В мероприятиях проекта приняли участие более 175 тысяч человек по всей стране: волонтёры выходят на субботники, высаживают деревья, строят экотропы и благоустраивают городские пространства. Впереди – новые акции в городах ответственности компании.