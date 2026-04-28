В какие города и страны планируют поездки жители Приангарья на майские

Жители Иркутской области активно мониторят сайты авиакомпаний, отслеживают скидки и оперативно бронируют билеты перед майскими праздниками. При этом почти 40% запланированных перелетов приходится на страны Азии. Такие данные приводят МегаФон и сервис и бронирования билетов «Купибилет» в совместном исследовании.

По данным мобильного оператора, в начале апреля абоненты в Иркутской области увеличили трафик на агрегаторы поисковиков авиабилетов в 5 раз по сравнению с показателями начала года. Самыми популярными днями для бронирований стали вторник и пятница, а в среду жители региона меньше всего задумываются о путешествиях.

Наиболее активно билеты присматривают в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Чечне, Самарской и Свердловской областях, Татарстане, Приморье, Башкортостане и Якутии.

Главным направлением внутри страны на майские праздники в этом году, по данным «Купибилет», стал Калининград, возглавивший рейтинг самых популярных путешествий по России. В тройку лидеров также вошли классические курорты Сочи и Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений безусловным фаворитом оказался Стамбул. В первую тройку также вошли Анталья и Нячанг. Отмечается настоящий бум интереса к азиатскому направлению: на него приходится уже 37% от всех броней. Помимо Вьетнама, жители страны активно рассматривают перелеты в Токио, Шанхай и Пекин.

Самый дорогой авиабилет был куплен на рейс в Токио — его стоимость достигла 89 000 рублей в одну сторону. Наиболее бюджетными вариантами для путешествий стали внутренние направления: перелеты в Санкт-Петербург и Казань.