Все ледовые переправы закрыли в Иркутской области

В Иркутской области перестали действовать все ледовые переправы. На утро 28 апреля был закрыл последний зимник, следует из данных ГУ МЧС России по региону.

Последняя ледовая переправа функционировала на реке Илим в поселке Старая Игирма в Нижнеилимском районе. Основанием для закрытия стало неудовлетворительное состояние льда, ставшее следствием естественных сезонных процессов.

Всего в прошедший зимний период в 17 муниципальных образованиях региона действовала 61 ледовая дорога: 12 переправ областного значения и 49 – муниципального.