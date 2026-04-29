«Не верьте стереотипам!». Компания «Сибиряк» доказывает, что в доме из бруса жить тепло

«И у готовых домов, и у стройки по договору подряда есть свой покупатель. Каждый выбирает то, что ему важно: скорость и определенность или контроль и индивидуальность», – говорит Александр Халтурин, руководитель СК «Сибиряк». Компания специализируется на брусовых домах – как готовых, так и под заказ. Почему набирает популярность договор подряда? Что дает клиенту аккредитация проекта в ДОМ.РФ? И почему в брусовом доме, вопреки предрассудкам, жить тепло, он рассказал нашему изданию.

Готовое или стройка? Выбирайте по себе!

Еще недавно в массовом сегменте ИЖС преобладал спрос на готовые дома: только на них можно было взять ипотеку. Да и риски не получить по договору подряда дом в срок (а то и вообще не получить) были велики. Сегодня, после внедрения в ИЖС эскроу, все больше обращений, по данным эксперта, поступает на строительство.

– Строительство по договорам подряда – это более гибкий, более клиентоориентированный вариант. Человек получает возможность адаптировать дом под себя. Мы можем поменять планировку, передвинуть стенку, вместо большой кухни-гостиной сделать отдельно кухню и еще одну комнату, – поясняет Александр Халтурин. – Сама стройка у нас занимает примерно полтора месяца, еще какое-то время требуется на формальности, и, если в проект вносились корректировки, – на аккредитацию проекта. В среднем покупатель получает ключи за 3 месяца.

Готовый дом – в определенной мере компромисс с собой. Однако, если человек не готов ждать, это отличный вариант. Для таких покупателей «Сибиряк» строит дома на своих земельных участках. Их – уже согласованные с местными властями и поставленные на кадастр – можно приобрести по договору куплю-продажи.

Брус брусу рознь

Компания строит дома из бруса, и, вопреки стереотипу, что подобное жилье – холодное, ее представители настаивают: в правильном брусовом доме жить тепло.

– Мы не используем обычный брус – только профилированный, – подчеркивает Александр. – Он обладает целым рядом преимуществ перед обычным. В первую очередь, это плотное соединение. Если у простого бруса все четыре боковые плоскости ровные, то профилированный имеет систему замкового соединения «шип-паз». Благодаря этому брус плотно прилегает, отпадает необходимость в конопатке.

Такие дома, отмечает эксперт, не продуваются, в швы не попадает дождь. К тому же профилированный брус предварительно проходит сушку в камере, а значит, дом дает меньшую усадку, нет избыточной влажности материала, которая впоследствии может привести к появлению плесени.

Совсем не дедовские технологии

Кроме того, указывает эксперт, тепло теряется не только через стены, но и через оконные блоки. А вот если подрядчик не экономил на стеклопакетах и профилях, правильно смонтировал, устранил мостики холода, такой проблемы не возникает.

– Тепло уходит и через межэтажные перекрытия — например, когда чердак просто засыпали опилками. Мол, так делали наши деды и ничего. Но с тех пор строительные технологии шагнули далеко вперёд: современные материалы при правильном монтаже гораздо лучше сохраняют температуру в помещении, – говорит Александр Халтурин.

Он напоминает и о том, что застройщики, заполонившие пригороды Иркутска дешевыми и холодными домиками (которые и подпортили репутацию бруса), не стеснялись прибегать к разного рода уловкам: например, чтобы увеличить площадь (а значит и цену), делали чердак повыше и продавали его под видом второго этажа, но при этом не утепляли. Через такой «второй этаж» теряется колоссальное количество тепла.

– Очень важно также, какой тип отопления выбран, – указывает Александр. – Многие частные дома обогреваются электрическими радиаторами: свет выключили – источник тепла исчез и дом быстро остывает. Мы же используем только систему тёплых полов. При этом практически вся стяжка, нагреваясь от труб, становится источником тепла, а благодаря своей большой массе она долго остывает. Этого достаточно, чтобы в доме поддерживалась комфортная температура, даже если света нет продолжительное время.

Аккредитация ДОМ.РФ – знак качества

Дополнительным свидетельством качества служит аккредитация компании-застройщика корпорацией «Дом.РФ».

– Госкорпорация аккредитует не только саму компанию, но и ее проекты. Мы в свое время всю техническую документацию на наши типовые дома – их у нас шесть вариантов – загружали на сайт «Строим.Дом.РФ», а специалисты этого ресурса проверяли, насколько она соответствует строительным правилам и климатическим нормам Сибири, – рассказывает он.

Более того, по словам Александра, если клиент просит доработать типовой дом под индивидуальный запрос, например, сделать окна больше, то с точки зрения госкорпорации – это уже новый проект, который должен пройти аккредитацию заново.

– И только после этого банк может открыть клиенту эскроу-счёт и провести все финансовые взаиморасчёты. Так что, если вы покупаете дом у компании, аккредитованной на сайте «Дом.РФ», можете быть уверены: такой дом соответствует и всем нормам, и нашему климату, – констатирует Александр Халтурин.

Приезжайте на стройку – убедитесь сами

Убедиться в качестве работы застройщика можно, поговорив с теми, кто уже живёт в возведенных «Сибиряком» домах. А если есть специальные знания в строительной сфере, то полезно и побывать на стройплощадке.

– Мы так и говорим: приезжайте к нам на стройку, смотрите, как мы проводим разные этапы работ – заливку фундамента, вязку арматуры. Мы все расскажем и покажем, – говорит руководитель компании

Своего рода знаком отличия для «Сибиряка» стало и признание коллег по отрасли: компания вошла в число аккредитованных застройщиков девелопера «ВСС Дом» в их проекте «Ново-Ямской».

– Мы вошли в проект, приобрели земельные участки возле Пивоварихи, сейчас приступаем к строительству дома-образца и тех домов, которые будем реализовать по договорам купли-продажи, а заключать договоры подряда с клиентами готовы уже сейчас, – подчёркивает Александр.

сибиряк38.рф

ТГ: t.me/sibiryakdom

ВК: vk.com/sibiryakdom38

Макс: https://max.ru/join/080Gts1iQyz_Un3K6UkEuwc3f0heNbwJHdocYjReYgs

Телефон отдела продаж: 8 (3952) 93-00-94

Реклама. ИП Халтурин Александр Владимирович, ИНН 380103770709. erid:2Vfnxvt95jY