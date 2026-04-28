ВТБ снизил первый взнос по рыночной ипотеке на ИЖС

ВТБ упростил условия получения рыночной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С 27 апреля минимальный первоначальный взнос снижен с 30,1% до 20,1% для всех объектов. Ранее такой уровень взноса был доступен при сделках с подрядчиками на проектном финансировании банка.

Для прозрачности сделок рыночную ипотеку на ИЖС ВТБ теперь выдает с использованием счетов эскроу. Благодаря этому клиент получает уверенность: банк перечислит деньги подрядчику только после того, как дом будет построен и принят заказчиком.

Деньги можно направить как на покупку участка и строительство «с нуля», так и на строительство на уже имеющемся участке.

«Поэтапное снижение ключевой ставки начинает восстанавливать рынок ипотеки на ИЖС. Те, кто не подходит под госпрограммы и давно откладывал стройку, наконец возвращаются к своим планам, а подрядчики адаптируются к работе с эскроу. По нашим оценкам, по итогам года выдачи ипотеки на частные дома покажут рост на уровне 25–30%, достигнув 35–40 тысяч сделок на общую сумму 220–250 млрд рублей», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Полная стоимость кредита 21,046% – 28,499%. Ставка 19,90% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, первом взносе от 20,1%, и с учетом дисконта для зарплатного клиента банка ВТБ. Программа на строительство жилого дома силами подрядных или строительных организаций, аккредитованных банком. Сумма кредита — до 60 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, МО, ЛО и до 30 млн руб. в остальных регионах. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны с 27.04.2026 г. до даты изменения банком условий кредитования.

