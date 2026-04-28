Застройщик полного цикла – ответственность на всех этапах. Павел Ильин – о том, как минимизировать риски на рынке ИЖС

Строить дом – начиная с выбора земельного участка и заканчивая отделкой помещений – надо с одной компанией, уверен руководитель СК «Новый дом» Павел Ильин. Нашему изданию он прокомментировал, в чём преимущество такого подхода, и как выбрать достойного подрядчика, который будет нести ответственность за конечный результат в целом.

Один подрядчик как гарант качества

Как рассказал Павел Ильин, многие заказчики их компании, которые хотели построить свой первый загородный дом, начинали с поиска готового объекта на рынке, но в итоге отказывались от этой идеи.

– Всё дело в том, что люди не хотели рисковать, потому что практически у всех есть истории, когда такие дома были построены некачественно, и покупатели просто теряли деньги и получали стресс. Зачастую, в таких случаях проект делает одна компания, котлован другая, а фундамент третья, и в итоге никто не несёт ответственность за допущенные при этих работах ошибки или нарушения. Все просто перекладывают проблемы с одного исполнителя на другого – и это довольно популярная история.

Поэтому я уверен, что строить загородный дом – начиная с выбора земельного участка и заканчивая отделкой помещений – надо только с одним, при этом – аккредитованным, подрядчиком. Всегда должно быть конкретное лицо, ответственное за конечный результат – полностью готовый дом, пригодный для проживания, на который есть гарантия. Тогда, при возникновении каких-то рекламаций или сложностей, решать и устранять проблемы должна будет именно эта компания.

Кроме того, мы всегда обращаем внимание клиента, на то, что строительство загородного дома – это ещё и вложения в его будущую ликвидность. Скажем, мы на свои дома предоставляем не только проектную документацию, но и фотодокументы всех этапов строительства, акты скрытых работ, сертификаты на все используемые материалы, а также акты испытаний трубопроводов, электроустановок. Если дом придётся продавать, поверьте, потенциальный покупатель из нескольких вариантов с высокой долей вероятности выберет именно тот объект, на который будет полный пакет документов.

Офис как визитная карточка застройщика

Ещё одна очень важная тема, на которую обратил внимание Павел Ильин – выбор правильного застройщика. Чтобы минимизировать риски, эксперт советует начинать этот процесс с посещения офиса строительной компании.

– Одно дело, когда это небольшой арендованный кабинет в бизнес-центре, где сидит один так называемый прораб, и другое, если у компании собственный офис – с большими помещениями и штатом сотрудников: архитекторами, проектировщиками, специалистами технического контроля. Кстати, на иркутском рынке ИЖС немного компаний, в которых есть свой инженерно-технический состав, который отвечает за качество стройки, поэтому я рекомендую обязательно выяснять этот момент.

Посещение офиса полезно ещё и потому, что здесь заказчик может получить консультации сразу нескольких специалистов, которые подсветят нюансы, о которых он не знал и даже не думал. Мы, например, заостряем внимание клиентов на планировке: а раковина на кухне будет у окна или в углу, а планируете ли отдельный санузел при мастер-спальне? А где у вас будет стоять стиральная машинка (сейчас к ней добавилась ещё и сушильная)? А система хранения для одежды где будет? Большинство людей про это на стадии выбора проекта не думают – и напрасно, это всё слагаемые комфорта жизни в доме. Или, например, если у человека ограниченный бюджет, предлагаем отказаться от гаража в доме, а отдать эти 20-25 метров ещё под одну комнату. Машина постоит и на улице, с ней ничего не случится, а семье будет удобнее в более просторном жилье. К тому же, строительство отдельного гаража обойдётся дешевле, так как требования к этому объекту менее жёсткие и стоимость квадратного метра ниже.

Обязательно нужно смотреть отзывы о компании в интернете – они дают понимание о качестве её работы. Я считаю, это важная часть взаимодействия с клиентами, и странно, если подрядчик строит много домов, но на сайте нет ни одного видео-отзыва. Например, нам отзывы клиентов очень хорошо помогают в продажах.

О компании:

СК «Новый дом» на строительном рынке работает с 2014 года: выполняет строительно-монтажные и фасадно-кровельные работы, а также проектирует и строит бани «под ключ». Три года назад вышла на рынок ИЖС с актуальным предложением малоэтажных домов, возводимых по популярным технологиям – из газобетона и бруса. Кроме этого, компания занимается мини-девелопментом: строим 5-7 домов на одном земельном участке и продаёт их в рынок.

Целевая аудитория компании – обычная молодая семья, которая подходит под критерии семейной ипотеки. Это активные люди в возрасте от 28 лет, отличительная особенность которых, по словам Павла Ильина, вдумчивый и осознанный подход к выбору участка, дома, технологии домостроения, а также к выбору подрядчика.

