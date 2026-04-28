Малый бизнес в России переживает кризис: почти половина компаний с оборотом до 20 млн рублей работает без прибыли

Около половины российских компаний в категории микробизнеса с годовым оборотом до 20 млн рублей работают без прибыли. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок (ЦСР). Основными причинами сложившейся ситуации эксперты называют низкий потребительский спрос, рост налоговой нагрузки и высокие ставки по кредитам.

Оценки Торгово-промышленной палаты РФ оказались еще более тревожными: по данным организации, примерно 65% предприятий завершили первый квартал 2026 года без прибыли.

Эксперты отмечают, что снижение ключевой ставки Центральным банком, которая на прошлой неделе была понижена в восьмой раз до 14,5% годовых, не является единственным условием для улучшения ситуации в сегменте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
