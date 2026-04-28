РУСАЛ выплатит годовые и квартальные премии вопреки рыночным вызовам

Несмотря на постоянное санкционное давление, рост себестоимости и высокую геополитическую неопределенность, руководство РУСАЛа приняло решение направить средства на премирование персонала предприятий.

Рабочие заводов, в соответствии с внутренними приоритетами компании, получили годовую премию в первую очередь – еще в декабре 2025 года.

В мае годовую премию получат сотрудники заводоуправлений, а также линейные руководители производственных подразделений предприятий. Выплата будет произведена централизованно в размере одной заработной платы.

Кроме того, в компании подчеркнули, что программа материального стимулирования не ограничивается подведением итогов года. В дополнение к годовой премии, сотрудники ИркАЗа получат и квартальную премию по итогам работы в 1 квартале 2026 года.

«Сохраняя стабильность выплат в период глобальной турбулентности, мы демонстрируем, что наши сотрудники остаются безусловным приоритетом, даже когда внешняя среда диктует режим жесткой экономии», – прокомментировал директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых.

РУСАЛ сохраняет приверженность социальной политике, сформированной при основании компании много лет назад промышленником Олегом Дерипаска. Она направлена на социальную поддержку трудовых коллективов.