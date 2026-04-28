Промпроизводство в Иркутской области выросло на 1,6% в I квартале 2026 года

Индекс промышленного производства в Иркутской области в январе-марте 2026 года составил 101,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные приводит Иркутскстат. Добыча полезных ископаемых осталась на уровне прошлого года, при этом металлических руд добыто на 18,6% больше, чем за три месяца 2025 года.

Наибольший вклад в рост обеспечили обрабатывающие производства, где увеличение выпуска продукции составило 5,2%. Максимальные темпы роста зафиксированы в производстве прочих готовых изделий – на 160,3%, химических веществ и химических продуктов – на 55,8%, резиновых и пластмассовых изделий – на 55,3%. Положительная динамика также отмечена в металлургическом производстве с ростом на 7,9%, текстильном – на 9,3% и производстве кожи и изделий из нее – на 11,6%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха индекс производства составил 101,3% по сравнению с январем-мартом 2025 года. Вместе с тем по виду деятельности «Водоснабжение и водоотведение, сбор отходов и ликвидация загрязнений» зафиксировано снижение – до 89,8% от уровня аналогичного периода предыдущего года.

Ранее стало известно, что в Иркутской области за первые месяцы 2026 года существенно выросло химическое производство на фоне запуска завода полимеров.