Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования ипотеки

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 апрельского рейтинга лучших программ рефинансирования ипотеки, который подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели наиболее выгодные предложения Топ-100 российских банков по размеру кредитного портфеля (на 01.03.2026 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, проанализировали такие ключевые параметры как размер процентной ставки по рефинансированию, полная стоимость кредита (ПСК) и размер ежемесячных платежей, максимальная сумма и срок ипотеки, возможность ее дистанционного оформления и погашения. Кроме того, при ранжировании были учтены требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, условия для снижения ставки, включая платную, возможность получения дополнительной суммы рефинансирования на личные цели заемщика, а также ряд других критериев.

20 апреля Банк Уралсиб снизил ставки по программе рефинансирования ипотечных кредитов. Теперь рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК* 18,099 – 33,256% годовых) можно оформить по ставке от 17,89% годовых. Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ (ПСК 18,156% – 25,931% годовых на покупку готового, ПСК 18,089% – 25,584% годовых на покупку строящегося) можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*ПСК – полная стоимость кредита.

