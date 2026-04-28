Директора учреждения культуры в Братске уличили в растрате бюджетных миллионов

В Братске перед судом предстанет бывший директор учреждения культуры. Женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, руководитель из корыстной заинтересованности убедила главного бухгалтера учреждения фиктивно трудоустроить супруга на должность администратора. Директор ввела подчиненную в заблуждение, сказав, что фиктивное трудоустройство необходимо для получения денег, предназначенных для нужд учреждения культуры.

В табели учета об отработанном мужчиной времени в должности администратора ежемесячно вносились заведомо ложные сведения. Фактически мужчина не работал.

На протяжении 6 лет на банковскую карту супруга бухгалтера, находящуюся в распоряжении директора, перечислялась заработная плата и иные выплаты. Указанные средства – в общей сложности 3,3 млн рублей – директор забирала себе, не использовав их для нужд учреждения. Ими женщина распорядилась по собственному усмотрению.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.