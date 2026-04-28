Прокуратура добилась увеличения кадастровой стоимости иркутского ТЦ на 2 млрд рублей

В Иркутске при поддержке прокуратуры удалось увеличить кадастровую стоимость крупного торгового центра. Подробности сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Вопреки требованиям закона центр государственной кадастровой оценки установил рыночную стоимость одного из крупных торговых центров в Октябрьском округе Иркутска в 1 млрд рублей, которая оказалась существенно ниже, чем определена правительством субъекта.

Важность этого решения обусловлена тем, что кадастровая стоимость является базой для расчета налога на имущество, который пополняет региональный бюджет. Именно поэтому прокуратура обратилась в суд с административным иском, оспаривая решение об искусственном занижении стоимости ТЦ.

В итоге Иркутский областной суд, опираясь в том числе на выводы судебной экспертизы, поддержал позицию прокурора и определил фактическую стоимость недвижимости в 3 миллиарда рублей.