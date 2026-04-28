Рост популярности автотуризма зафиксировали в Иркутской области

В Иркутской области заметили рост интереса к автомобильному туризму. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Месяц остается до старта туристического сезона в Приангарье. Агентство по туризму региона отмечает, что структура турпотока меняется – все больше путешественников выбирают автотуризм. Эта тенденция соответствует общероссийской: по данным Центра стратегических разработок России, с начала года популярность путешествий на автомобиле выросла на 2,6%», – прокомментировал губернатор.

В настоящее время в регионе утверждено три официальных автомаршрута. Среди них самый длинный маршрут внутри одного региона – «Иркутск – Байкал – БАМ», он имеет протяженность 1723 км, рассчитан на 10-дневное путешествие, начинается в Иркутске и завершается в Усть-Куте, охватывает 17 населенных пунктов.

Маршрут «БАМ туристический: путешествие на автомобиле по Иркутской области» короче – 1100 км. Путешествие проходит по легендарным городам Байкало-Амурской магистрали и рассчитано на неделю.

Официально утвержден классический маршрут выходного дня «С улиц Иркутска – навстречу Байкалу» протяженностью 72 км. Путешествие вдоль байкальского побережья рассчитано на 2 дня.

Сейчас утверждают автомаршрут «Иркутская область – область молодых», проходящий через ключевые молодежные локации региона.

«Синхронизация обновления дорожной сети и туристических продуктов формирует в Приангарье принципиально новую, комфортную и безопасную среду для автопутешественников. Мы делаем ставку на этот вид туризма и будем стимулировать его развитие», – резюмировал Кобзев.