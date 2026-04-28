Иркутск отметит майские праздники без алкоголя: продажу ограничат

В праздничные майские дни в Иркутске будет введен временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них. Ограничения будут действовать 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, 9 мая запрет будет введен с 8:00 до 23:00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная, возле Чкалова, 2, на площади имени графа Сперанского и в сквере на Чудотворской.
График ограничений в других местах:
- ул. Академика Образцова, 30 – с 10:00 до 12:00;
- ул. Новаторов, 3 – с 11:00 до 14:00;
- ул. Розы Люксембург, 215в – с 11:00 до 13:00;
- сквер в границах ул. Шахтерская, 1, 9 и 13 – с 12:00 до 14:00;
- сквер, мкр. Университетский, 16 – с 13:00 до 15:00;
- ТЦ «Первомайский», ул. Вампилова, 2/2 – с 13:00 до 15:00;
- ул. Карла Либкнехта, 245 – с 13:00 до 15:00;
- проспект Маршала Жукова, 68 – с 13:00 до 15:00;
- ул. Розы Люксембург, 217-219 – с 13:00 до 14:00;
- мкр. Юбилейный, 19/1, ТРЦ «Юбилейный» – с 14:00 до 17:00;
- площадь бульвара Студенческого (бул. Постышева) – с 14:00 до 17:00;
- станция Батарейная, ул. Центральная, 17 – с 14:00 до 15:00;
- сквер у КДЦ «Россия», ул. Севастопольская, 216a – с 14:00 до 17:00;
- роща Каштаковская, ул. Каштаковская, 55 – с 16:00 до 18:00;
- роща «Березка», ул. Баумана, 232 – с 17:00 до 19:00.