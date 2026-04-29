На ИркАЗе стартовал проект для молодежи «Наше будущее»

На шелеховской промплощадке РУСАЛа дан старт новому масштабному проекту для участников Молодёжного совета. Инициатива директора Иркутского алюминиевого завода Артема Фоминых направлена на развитие и поддержку молодых сотрудников. Главная цель проекта сделать жизнь молодежи более яркой и насыщенной.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

С мая по сентябрь участники получат возможность не только посещать, но и самостоятельно организовывать различные мероприятия, предлагать и реализовывать собственные идеи для качественного и интересного досуга.

К проекту уже присоединились более 100 молодых сотрудников, которые объединились в 10 команд. Это отличная возможность для заводчан познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке, вместе отдохнуть и провести время с пользой. За каждое мероприятие будут начислены баллы. Также команды смогут объединяться для совместной реализации идей. 

По итогам проекта будут определены и награждены победители. При этом ключевой акцент делается на добровольном участии и создании комфортной и дружеской атмосферы, где каждый сможет раскрыть свой потенциал.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Руководство шелеховской промплощадки РУСАЛа выразило готовность оказывать всестороннюю поддержку молодёжным инициативам.

«Для меня важно, чтобы вы не просто работали, а жили яркой, насыщенной жизнью. Я с другими руководителями поддержим вас в самых разных сферах — от спорта и туризма, до волонтерства и культурных мероприятий. Я верю в вас и в «Наше будущее»!», — подчеркнул директор ИркАЗа Артём Фоминых.

Развитие и поддержка молодых и талантливых сотрудников - одно из ключевых направлений социальной политики РУСАЛа, основу которой еще много лет назад заложил основатель компании Олег Дерипаска.


<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
