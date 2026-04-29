Reuters: КСИР захватил реальную власть в Иране после убийства Хаменеи

Reuters сообщил о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране в условиях войны, существенно ослабив влияние верховного лидера. Убийство аятоллы Али Хаменеи в первый день конфликта привело к установлению новой системы управления, где главную роль играет КСИР, а сын Хаменеи, Моджтаба, выполняет роль лишь формального легитиматора решений генералов, передаёт РБК.

С момента основания Исламской Республики в 1979 году власть сосредотачивалась в руках верховного лидера, обладающего абсолютным авторитетом. Однако после гибели Али Хаменеи власть перешла в руки узкого круга военных и политических элит — Высшего совета национальной безопасности, канцелярии верховного лидера и КСИР, который теперь контролирует военную стратегию и ключевые политические решения.

Пакистанский чиновник, знакомый с ходом переговоров между Ираном и США, отметил, что в иранском руководстве отсутствует единая структура принятия решений, что замедляет реакцию страны. Аналитики считают, что основным препятствием для соглашения является разрыв между предложениями Вашингтона и требованиями КСИР.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, бывший член КСИР, выступают дипломатическими представителями на переговорах с США. При этом ключевой фигурой остаётся командующий КСИР Ахмад Вахиди. Моджтаба Хаменеи, раненый в первый день войны, не появляется публично и действует через посредников.

Бывший американский переговорщик Аарон Дэвид Миллер отметил, что власть в Иране сместилась «от божественной силы духовенства к жесткой силе КСИР».

27 апреля Иран направил США предложение о прекращении огня и урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива, отложив обсуждение ядерной программы. США же настаивают на решении ядерного вопроса в первую очередь.

Бывший дипломат Алан Эйр подчеркнул, что ни одна из сторон не хочет уступать, рассчитывая ослабить другую со временем. КСИР не желает выглядеть слабым перед Вашингтоном, а президент США Дональд Трамп находится под давлением предвыборной кампании. «Гибкость будет воспринята как слабость», — заключил он.