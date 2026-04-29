Снижение цен на вторичное жилье зафиксировали в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Владимир Путин заявил о переломном историческом моменте, снижение цен на вторичное жилье зафиксировали в России, отмечается рост спроса на наличные, а в Иркутской области зафиксировано увеличение популярности автомобильного туризма. Подробнее – в обзоре СИА.

Переломный момент

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна сейчас переживает переломный исторический момент. «Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, – это все-таки особая, почетная миссия», – сказал Путин во время совещания по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах.

Вторичка дешевеет

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин заявил о снижении цен на недвижимость на вторичном рынке в России. «Вторичное жилье сейчас дешевеет», – ответил он на вопрос ТАСС, можно ли ожидать замедления роста цен на жилье, отметив, что остается надежда и на снижение ключевой ставки, которая может быть снижена до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5-6%.

Рост спроса на наличные

Банк России зафиксировал перелом в тенденции, касающейся структуры денежной массы: падение доли наличных денег в экономике прекратилось. По итогам марта их удельный вес в широкой денежной массе достиг 14,1%, оставаясь на близких к минимальным значениях. При этом, изменилась сама динамика показателя – наличные начали увеличиваться более быстрыми темпами. Подобные изменения объясняют активизацией неформальных сделок в сегменте малого и среднего бизнеса, а также возникшими ограничениями в работе онлайн-платформ.

Автотуризм в тренде

В Иркутской области заметили рост интереса к автомобильному туризму. «Месяц остается до старта туристического сезона в Приангарье. Агентство по туризму региона отмечает, что структура турпотока меняется – все больше путешественников выбирают автотуризм. Эта тенденция соответствует общероссийской: по данным Центра стратегических разработок РФ, с начала года популярность путешествий на автомобиле выросла на 2,6%», – прокомментировал губернатор.

Растрата миллионов

В Братске перед судом предстанет бывший директор учреждения культуры. По версии следствия, руководитель убедила главного бухгалтера фиктивно трудоустроить ее супруга на должность администратора. Деньги, которые ему перечисляли, в течение 6 лет забирала себе директор и тратила по своему усмотрению. Таким образом, она «заработала» 3,3 млн рублей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.