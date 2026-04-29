«Ставка на террор»: Путин предупредил о риске диверсий и попытках дестабилизировать обстановку в России

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти, не сумев остановить продвижение российских войск, перешли к тактике террора. Об этом он сообщил на совещании по безопасности в преддверии выборов в Госдуму, передаёт РБК.

Причина — потеря территорий

«Противник не способен остановить продвижение наших войск... Отсюда и ставка на террор», — заявил глава государства. По его словам, Киев ежедневно теряет контроль над определёнными территориями, и именно это вынуждает его прибегать к атакам на военные и гражданские объекты.

В качестве примера Путин привёл пожар на нефтебазе в Туапсе после удара ВСУ.

Риски перед выборами

Президент подчеркнул, что риски террористических атак возрастают на фоне подготовки к Единому дню голосования 20 сентября 2026 года. Он призвал «самым решительным образом» пресекать любые попытки диверсий, отметив, что провокации, в том числе из-за рубежа, «наверняка будут».

Путин также обратил внимание на то, что Украина сама отменила выборы, сославшись на военное положение, и при этом пытается помешать проведению голосования в России.