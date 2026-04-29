«Ядерный вопрос — в конец очереди»: Иран выдвинул США новое предложение

Иран передал США через посредников предложение о завершении конфликта. Тегеран предлагает Вашингтону сначала снять блокаду портов и прекратить «войну» (вероятно, имеется в виду конфликт на Ближнем Востоке или противостояние с хуситами), а вопрос о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и ядерной программе готов обсуждать только после выполнения этих условий, передаёт РБК.

Суть сделки

По данным Associated Press, The Wall Street Journal и PBS, Иран настаивает на строгой последовательности:

Прекращение войны и снятие блокады портов.

Гарантии безопасности.

Только потом — обсуждение судоходства и ядерной программы.

Ранее издание Axios сообщало, что внутри иранских властей нет единого мнения о том, на какие именно ядерные уступки идти.

Реакция США и тупик переговоров

Вашингтон отказался комментировать детали через прессу. Представитель Белого дома Оливия Уэльс заявила, что «козыри в руках США» и сделка будет заключена только в том случае, если Иран не получит ядерное оружие.

Президент Дональд Трамп отменил поездку своих посланников (Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера) в Пакистан, так как посчитал предложение Тегерана «неудовлетворительным». Он потребовал ясности по уступкам и лицам, принимающим решения.