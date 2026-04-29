«Истинные вкладчики»: Кто сохранит деньги в банках при ставке ниже 10%

Клиенты банков в России крайне чувствительны к уровню процентных ставок. По данным исследования Frank RG, снижение доходности всего на 1 процентный пункт приводит к потере 10–11% потенциальных вкладчиков. Основной же отток капитала начинается, когда ставки падают ниже психологически важной отметки в 10% годовых, передаёт РБК.

Ключевые выводы исследования:

Порог 10%: При доходности ниже этого уровня средства в банках оставляют только «истинные вкладчики» (27,5% клиентов).

Смена стратегии: 25% россиян при низких ставках ищут альтернативы (инвестиции), а 21% планируют просто тратить накопления, отказываясь от сберегательной модели.

Замедление рынка: Темпы роста рынка сбережений в 2025 году упали почти вдвое (с 26,9% до 14,3%), так как приток новых денег сократился.

При этом аналитики отмечают, что общая склонность к сбережениям сохраняется: 66,3% населения продолжат размещать средства либо на вкладах, либо в инвестиционных продуктах.

Напомним, 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Аналитики ожидают, что к концу 2026 года средний процент по вкладам у топ-20 опустится до 8,5–11% годовых.

По итогам 1-го квартала 2026 года, по информации Банка России, остаток средств физлиц в банках вырос на 0,4%, до 67,4 трлн рублей. По прогнозам ВТБ, в первом полугодии рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост – ежемесячно примерно на 1-2%. Во второй половине года ожидается замедление темпов. По итогам 2026 года общерыночный объем пассивов россиян увеличится на 10%.