Облкоммунэнерго завершило реконструкцию электросетей в поселке Горячий Ключ под Иркутском

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» завершило реконструкцию распределительных электросетей в поселке Горячий Ключ Иркутского муниципального округа. Работы проведены по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Проект охватил основные улицы населенного пункта, включая улицы Победы, Мира, Учительскую, Рабочую, Нагорную, Лесную и переулок Клубный.

«Модернизация электросетевого хозяйства поселка исключает скачки напряжения и схлестывание проводов, которые ранее беспокоили жителей, а также позволяет минимизировать аварийные отключения. Для Горячего Ключа, который активно развивается, обновление инфраструктуры особенно важно – оно обеспечивает устойчивую работу системы сегодня и формирует запас мощности для дальнейшего роста поселка», – сообщил генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Максим Давыдов.

Энергетики заменили воздушную линию 0,4 кВ на современный самонесущий изолированный провод, установили 133 новые железобетонные опоры и обновили 172 ответвления к домам потребителей. Общая протяженность реконструированного участка составила 2,27 км. Электросетевой комплекс поселка включает более 5 км воздушных линий 0,4 кВ и три трансформаторные подстанции общей мощностью 1890 кВА.