«Деньги утекают»: Почему россияне перестали нести новые деньги в банки

По итогам 2025 года объём средств россиян на вкладах достиг 65,4 трлн рублей. Однако темпы роста этого рынка резко замедлились — с 26,9% годом ранее до 14,3%. Эксперты Frank RG объясняют это тем, что приток «новых» денег от населения практически иссяк.

Куда уходят деньги?

Рост сбережений теперь обеспечивают в основном начисленные проценты, а не свежие поступления. В то же время инвестиционный рынок переживает бум: в 2025 году он вырос на 24,9%, что почти вдвое быстрее темпов роста вкладов.

«Раньше клиенты выбирали высокодоходные вклады. Сейчас они не готовы мириться со снижением ставок и ищут альтернативы», — отмечают аналитики.

Как ведут себя вкладчики?

Исследование показало разделение интересов:

27,5% остаются «истинными вкладчиками» и не уйдут из банков даже при низких ставках.

24,8% активно ищут альтернативы депозитам (например, инвестиции).

21% при дальнейшем падении доходности планируют просто начать тратить свои накопления.

Напомним, 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Аналитики ожидают, что к концу 2026 года средний процент по вкладам у топ-20 опустится до 8,5–11% годовых.

По итогам 1-го квартала 2026 года, по информации Банка России, остаток средств физлиц в банках вырос на 0,4%, до 67,4 трлн рублей. По прогнозам ВТБ, в первом полугодии рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост – ежемесячно примерно на 1-2%. Во второй половине года ожидается замедление темпов. По итогам 2026 года общерыночный объем пассивов россиян увеличится на 10%.