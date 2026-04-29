Иран на грани: хранилища нефти переполнены, добыча под угрозой

Иран столкнулся с острой нехваткой мощностей для хранения сырой нефти. По данным Bloomberg, ссылающегося на аналитическую компанию Kpler, свободные объёмы в хранилищах могут быть исчерпаны уже в ближайшие 12–22 дня. Это создаёт реальную угрозу дальнейшего сокращения добычи — по прогнозам, к середине мая Иран может быть вынужден уменьшить ежедневную добычу ещё на 1,5 млн баррелей.

В условиях жёсткой блокады со стороны США, которая мешает экспорту нефти и загрузке танкеров, Тегеран вынужден искать нестандартные решения. Чтобы не останавливать добычу, иранские власти уже используют для хранения нефти не только танкеры, но и контейнеры, а также заброшенные резервуары на южных нефтяных терминалах Ахваз и Асалуйе.