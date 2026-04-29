Промышленный скачок: производство химии и пластика в Приангарье выросло на 55%

Аналитики Иркутскстата подсчитали показатели промышленного производства в Иркутской области за январь-март 2026 года и рассказали, как они изменились в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Зафиксирован рост в нескольких отраслях.

Существеннее всего увеличен выпуск химических веществ и химических продуктов – на 55,8%, резиновых и пластмассовых изделий – 55,3%. Наибольший рост зафиксирован и в категории «прочие готовые изделия» – 160,3%.

Добыча полезных ископаемых осталась на уровне предыдущего года, но металлических руд добыто на 18,6% больше, чем за 3 месяца 2025 года. Рост отмечается и в производстве кожи и изделий из нее – 11,6%, текстиля – 9,3%, металлургии – 7,9%.

В целом в январе – марте 2026 года индекс производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 101,6%.