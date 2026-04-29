Тревожный рост: в Иркутской области стало в 1,6 раза больше работников с напряженным трудом

В Иркутской области подсчитали количество людей, которые трудятся на производствах с риском для здоровья, а также динамику показателей по итогам 2025 года. Подробными данными поделился Иркутскстат.

«Самыми распространенными негативными факторами являются шум, ультразвук, инфразвук, химические вещества и вибрация. Тяжелым физическим трудом было занято 71,4 тыс. работников, за последние три года их количество уменьшилось на 8%. Но при этом значительно – в 1,6 раза, до 11,9 тыс. человек – увеличилась число занятых на работах, связанных с напряженностью трудового процесса», – отмечает Иркутскстат.

Больше всего подобных рабочих мест на добывающих предприятиях, в обрабатывающих производствах, транспортных организациях.

Всего на конец 2025 года в Приангарье были заняты на работах с вредными опасными условиями труда 121,5 тыс. человек, из них 15,6 тыс. женщин – это 13% от числа всех занятых в таких условиях.