Качество воздуха улучшилось в трех городах Иркутской области

Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова зафиксировала улучшение качества воздуха в трех городах Иркутской области. Если раньше там было высокий и очень высокий уровень загрязнения, то теперь картина изменилась.

«По данным Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, федеральная система оценки зафиксировала позитивные изменения в трех городах Иркутской области. В Байкальске уровень загрязнения понизился с повышенного до низкого, в Вихоревке категория изменилась с очень высокой на высокую, в Усолье-Сибирском также отмечено снижение с очень высокого до высокого уровня», – сообщили в региональном правительстве.

Вместе с тем одним из наиболее грязных городов региона остается Иркутск: за первые месяцы 2026 года здесь не единожды фиксировались превышения вредных веществ.