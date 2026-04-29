«У нас нет выбора»: Набиуллина ответила на обвинения в замедлении экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора нет иного выхода, кроме как бороться с высокой инфляцией, даже если это замедляет экономический рост. Об этом она сказала, выступая на «Альфа-Саммите», передаёт РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что экономику необходимо «охлаждать», так как спрос значительно превышает предложение. По её словам, этот «перегрев» не всегда заметен на уровне отдельных компаний, но макроданные чётко показывают дисбаланс.

«Нас обвиняют в том, что мы специально замедляем рост. Поверьте, у нас нет выбора», — заявила глава ЦБ.

Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (до 14,5%). По его словам, это было ожидаемое событие, однако для реального экономического перелома таких мер недостаточно. Он подчеркнул, что снижение на 0,5% не изменит ситуацию кардинально.

Для достижения «хорошей динамики ВВП», по мнению экспертов Института экономики роста им. Столыпина, ставка для бизнеса должна быть значительно ниже. Для «обычных» предприятий: не выше 9%, для суперкрупных инфраструктурных проектов: не дороже 5%.

