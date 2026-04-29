Комиссионный магазин в Иркутске попался на незаконном кредитовании

Предпринимателя в Иркутске уличили в незаконной выдаче кредитов. Известно, что займы предоставлялись в комиссионном магазине без соответствующей лицензии, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в комиссионном магазине на территории Октябрьского района бизнесмен в отсутствие зарегистрированного статуса ломбарда кредитовал людей под залог вещей, бывших в употреблении, в том числе техники и ювелирных изделий.

В связи с тем, что это делалось не единожды, бизнесмена привлекли к административной ответственности оштрафовали на 100 тысяч рублей.