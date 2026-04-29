«Никогда такого не было»: Набиуллина заявила о рекордном дефиците кадров в России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите» заявила, что регулятор внимательно следит за рынком труда. По её словам, ситуация с дефицитом рабочей силы уникальна для современной России и напрямую влияет на решения по ключевой ставке, сообщает Интрфакс.

Дефицит кадров — новый вызов

«Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было», — подчеркнула глава ЦБ.

Она отметила, что нехватка персонала оказывает давление на всю экономику, в частности, разгоняя инфляцию через рост зарплат.

Проблема с данными

Главный барьер для оперативного реагирования — медленная публикация статистики. Росстат публикует данные по безработице с задержкой в месяц. Набиуллина заявила, что ЦБ был бы признателен за получение более оперативной информации для принятия решений по денежно-кредитной политике.

Напомним, в первом квартале 2026 года количество вакансий в России сократилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как число резюме увеличилось на треть. Несмотря на это, уровень безработицы остается рекордно низким – 2,2%, свидетельствуют данные SuperJob.