Доля жилья с задержками сдачи у топ-5 застройщиков РФ выросла до 15,1% за месяц

Пять крупнейших российских застройщиков возводят с нарушением срока более 2,43 млн кв. м жилья, что составляет уже 15,1% от их совокупного портфеля. Еще в феврале 2026 года доля задержек составляла 12,7%, или 1,95 млн кв. м. Годом ранее показатель был почти в пять раз ниже – всего 3,2%, или 503,8 тыс. кв. м. Об этом пишет газета «Известия».

Директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин объяснил разрыв между показателями девелоперов разной финансовой устойчивостью. По его словам, к началу 2026 года проектный долг «Самолета» достиг примерно 650 млрд рублей при эскроу-покрытии около 400 млрд. «В такой ситуации темпы строительства начинают определяться не производственным планом, а движением денег на счетах», – отметил он. Компания ранее обращалась к государству за льготным кредитом на 50 млрд рублей, но поддержки не получила.

У Dogma доля переносов с февраля выросла с 3,1% до 8,7%. При этом ПИК и ГК ФСК, напротив, сократили долю просрочки – с 7,8% до 4% и с 6,5% до 4,4% соответственно. У некоторых более мелких девелоперов ситуация хуже: Seven Suns Development переносит сроки по всем проектам, а «Метрикс Development» и AVA Group – примерно по 60% портфеля. Тумин отметил, что у Dogma и «Точно» рост задержек связан с узкой географией продаж, из-за чего при снижении спроса на региональных рынках финансовая подушка заканчивается быстрее.

Аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым связала разнонаправленную динамику с различиями в подходах к управлению проектами. По ее мнению, некоторые игроки консервативно запускали новые объекты, тогда как «Самолет» активно наращивал стройку в последние годы, вероятно, придерживаясь более рисковой стратегии с высокой долговой нагрузкой. В условиях ужесточения финансирования это спровоцировало рост переносов. Ранее Минстрой и Банк России неоднократно обращали внимание на риски, связанные с высокой закредитованностью отдельных застройщиков и необходимостью своевременного завершения проектов долевого строительства.

Ранее «Группа Самолет» представила финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании выросла на 8% по сравнению с 2024 годом, достигнув 366,8 млрд руб., чистый убыток составил 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в 8,2 млрд руб. годом ранее.