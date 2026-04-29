Власти Бодайбо обвинили в бездействии при переселении из аварийного жилья

В Бодайбо возбуждено уголовное дело по факту непереселения граждан из аварийного жилья. Фигурантами стали чиновники местной администрации, сообщает в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2011 году 12-квартирный жилой дом на улице МК-135, 64 был признан аварийным и подлежащим сносу. Его нужно было расселить в течение 5 лет, однако в 2015 году в соответствии с постановлением главы Бодайбо объект признали подлежащим капитальному ремонту и исключили из реестра аварийного жилищного фонда.

«В дальнейшем дом неоднократно признавался аварийным, однако до сих пор жители не переселены и проживают в квартирах, не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья, а также вынуждены осуществлять ремонт за собственные деньги», – отметили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.