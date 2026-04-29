Азиатско-Тихоокеанский банк объявил режим работы в праздничные дни мая 2026 года

30 апреля и 8 мая все отделения АТБ работают с сокращением времени обслуживания на 1 час. Для уточнения режима работы отделений можно связаться с менеджером отделения в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

все отделения АТБ работают с сокращением времени обслуживания на 1 час. Для уточнения режима работы отделений можно связаться с менеджером отделения в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный). 1 и 9 мая – нерабочие праздничные дни.

нерабочие праздничные дни. 2 и 11 мая – для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером отделения в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером отделения в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный). 3 и 10 мая – выходные дни.

Азиатско-Тихоокеанский банк уведомляет о том, что в праздничные дни мая работает следующим образом:

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 1 и 11 мая 2026 года переносится на 4 и 12 мая 2026 года соответственно без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются 1 мая и 11 мая 2026 года.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 1 мая и 11 мая 2026 года переносится на 4 и 12 мая 2026 года соответственно.

Для удобства банк предлагает воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).