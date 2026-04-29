«Азиатско-Тихоокеанский Банк» информирует о смене адреса головного офиса

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество), основной государственный регистрационный номер 1022800000079, универсальная лицензия ЦБ РФ № 1810 от 02 декабря 2020 года, настоящим уведомляет, что 23 апреля 2026 года внеочередным Общим собранием акционеров банка принято решение о внесении изменений в устав в части места нахождения и адреса банка:

Новое место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Новый адрес: Российская Федерация, 101000, город Москва, Подсосенский пер., д.30, стр.3.

В настоящее время банком проводятся необходимые процедуры по государственной регистрации соответствующих изменений.

Изменение места нахождения и адреса банка не влечет каких-либо изменений в его правах и обязанностях перед кредиторами по заключенным договорам, если такими договорами не установлено иное.

Информация о государственной регистрации изменений, связанных со сменой места нахождения и адреса, будет размещена на официальном сайте банка www.atb.su