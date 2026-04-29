Опубликован график работы Братского Народного Банка в майские праздники 2026

Братский Народный Банк сообщает о режиме обслуживания клиентов в период с 30 апреля по 12 мая 2026 года:
Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять расчётно-кассовое обслуживание физических лиц:
- 30 апреля и 8 мая с 10-00 до 17-00 (без перерыва) время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
- 2 мая и 11 мая с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением межбанковских операций
- C 4 мая по 7 мая в обычном режиме с 10-00 до 18-00 (без перерыва)
1, 3, 9 и 10 мая обслуживание клиентов Дополнительный офис № 6 осуществляться не будет.
Головной офис и Дополнительные офисы № 1,2,3,4,5 будут осуществлять обслуживание клиентов:
- 4, 5, 6 и 7 мая в обычном режиме
- 30 апреля и 8 мая время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
- в периоды с 1 мая по 3 мая, с 9 по 11 мая обслуживание клиентов осуществляться не будет
- с 12 мая 2026 года в обычном режиме