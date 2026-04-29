Опубликован график работы Братского Народного Банка в майские праздники 2026

Братский Народный Банк сообщает о режиме обслуживания клиентов в период с 30 апреля по 12 мая 2026 года:

Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять расчётно-кассовое обслуживание физических лиц:

  • 30 апреля и 8 мая с 10-00 до 17-00 (без перерыва) время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
  • 2 мая и 11 мая с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением межбанковских операций
  • C 4 мая по 7 мая в обычном режиме с 10-00 до 18-00 (без перерыва)

  • 1, 3, 9 и 10 мая обслуживание клиентов Дополнительный офис № 6 осуществляться не будет.

    Головной офис и Дополнительные офисы № 1,2,3,4,5 будут осуществлять обслуживание клиентов:

  • 4, 5, 6 и 7 мая в обычном режиме
  • 30 апреля и 8 мая время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
  • в периоды с 1 мая по 3 мая, с 9 по 11 мая обслуживание клиентов осуществляться не будет
  • с 12 мая 2026 года в обычном режиме
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
