«Цифра банк» отменяет комиссию за выпуск корпоративной карты с 27 апреля

«Цифра банк» информирует, что с 27 апреля 2026 года вступает в силу новая редакция Тарифов расчетно‑кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в российских рублях и в иностранной валюте.
В том числе изменения предусматривают отмену комиссии за выпуск корпоративной карты в рамках пакета услуг «Быстрый старт». Согласно тарифам, действующим до 27 апреля, комиссия составляла 1500 рублей. Теперь можно выпустить одну карту на клиента бесплатно. За каждую последующую комиссия составит 650 рублей.
Ознакомиться с новой редакцией тарифов можно здесь.
Ознакомиться с новой редакцией тарифов можно здесь.
