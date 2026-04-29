Вклад «Валютный в китайских юанях» Солид Банка — в топе рейтинга лучших вкладов апреля 2026

Сегодня клиенты банков все чаще ищут способы не просто хранить валютные накопления, но и получать доход от размещения средств. В этом контексте вклады в юанях становятся одним из востребованных инструментов для тех, кто хочет диверсифицировать сбережения и сохранить капитал в иностранной валюте.

Рейтинг валютных вкладов в китайских юанях подготовили аналитики ресурса «Выберу.ру». При его составлении эксперты сравнивали предложения банков не только по значениям процентной ставки, но и по таким факторам как:

срок вклада;

минимальная сумма вклада;

условия начисления процентов;

реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия с конвертацией в рубли (по курсу в апреле 2026 года);

дополнительные возможности для вкладчиков — пополнение/снятие части сумм или процентов, онлайн оформление, др.;

условия досрочного расторжения договора вклада;

значимость банка на российском финансовом рынке.

Вклад «Валютный в китайских юанях» Солид Банка вошел в рейтинг лучших вкладов в китайской валюте по версии ресурса «Выберу.ру», и занял в нем 2 место.

Вклад позволяет разместить средства в юанях на срок от 91 дня до 365 дней и получать доход по ставке до 6,5% годовых.

Основные условия вклада:

Валюта вклада — CNY (китайский юань);

Процентная ставка — до 6,5% годовых. 91 день — 6,5% годовых, 180 дней — 6% годовых, 365 дней — 5,5% годовых;

Сумма — от 500 CNY;

Срок — от 91 до 365 дней;

Выплата процентов — в конце срока вклада;

Пополнение — предусмотрено в течение всего срока вклада.

"Оформить вклад можно в офисах Солид Банка в 18 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Тула, Уфа, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск", – говорится в сообщении банка.

