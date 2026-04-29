Солид Банк — в лидерах рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки

Аналитический департамент ресурса «Выберу.ру» проанализировал дебетовые карты с кешбэком в категории «на все покупки» в ТОП-100 банков страны. И рассчитал наиболее выгодные для держателей карт варианты. Солид Банк вошел в число лидеров рейтинга Лучшие дебетовые карты с кешбэком на все покупки в апреле 2026 года.

По расчетам аналитиков и экспертов «Выберу.ру», дебетовая карта «Солидная» заняла 6 место из предложений банков. При составлении рейтинга карт учитывались не только размер кешбэка в программе лояльности банка, но и такие факторы как:

Условие обмена баллов кешбэка на рубли;

Количество бонусных категорий;

Величину кешбэк у партнеров;

Размер ставки на остаток средств карты или по накопительному счёту;

Стоимость выпуска, обслуживания и смс-информирования;

Условия перевода средств в другие банки и снятий наличных;

Набор дополнительных сервисов — онлайн-оформление, доставку пластика;

Значимость банка на финансовом рынке.

Чтобы попасть в рейтинг, важно не только обещать высокий кешбэк, но и давать другие преимущества держателям карты. У карты «Солидная» они такие:

— 2% кешбэк на все покупки, кроме МСС-категорий*

*Актуальные МСС-исключения для начисления кешбэка на 23.04.2026: 4814, 4829, 4899, 4900, 5933, 5973, 6009, 6010, 6011, 6012, 6051, 6211, 6300, 6538, 6536, 7995, 8661, 9222, 9311, 9390.

— 2 000₽ максимальная сумма выплаты кешбэка за месяц

— 7% годовых начисление процентов на ежедневный остаток по карте

— СМС-уведомления — 49 ₽/месяц. При отсутствии операций по карте в течение месяца комиссия не взимается.

— Выпуск, обслуживание — бесплатно.

— PUSH-уведомления, СМС-сообщения о расходных операциях и для 3-D Secure — бесплатно.

— Выпуск 1 дополнительный карты — бесплатно.

— Интернет-Банк — бесплатно,

— Выдача наличных средств в сторонних банкоматах — без комиссии.

— Лимиты на снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных: персонализированная карта — 300 000₽/сутки,1 млн ₽/месяц. Неперсонализированная карта — 50 000₽/сутки, 300 000₽/месяц.

Карта дает возможность возвращать ощутимую часть денег с повседневных трат — независимо от того, где вы платите: в магазине, кафе или за онлайн-сервисы. Список категорий для кешбэка остается максимально привлекательным для держателей карты.