АКРА подтвердило кредитный рейтинг Инго Банка на уровне А-(RU)

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности Инго Банка на уровне А-(RU), прогноз – развивающийся.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем и адекватными оценками достаточности капитала, риск-профиля и позиции по фондированию и ликвидности.

Эксперты отметили поддержание регуляторных нормативов на адекватном уровне. Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывает диверсификация операционного дохода бизнеса и высокая вероятность оказания банку финансовой поддержки со стороны поддерживающей структуры в случае необходимости.

Инго Банк работает в рамках трехлетней стратегии, которая предполагает сдержанную динамику кредитования и фокус на развитии факторингового направления, а также наращивание безрисковых доходов, в том числе от расчётно-кассового обслуживания.

За год факторинговый портфель банка продемонстрировал позитивную динамику, увеличившись на 11%. По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), Инго Банк входит в топ-10 по объёмам выплаченного финансирования за 2025 год. Размер факторингового портфеля на 01.01.2026 г. составил свыше 30,6 миллиардов рублей.