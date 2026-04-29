Альфа-Банк создает единую лизинговую вертикаль

Альфа-Банк, крупнейший частный банк страны, создает единую вертикаль, позволяющую объединить ключевые ресурсы своих лизинговых активов.

Сергей Мизюра, возглавляющий Европлан в течение последних четырёх лет, переходит в Альфа-Банк, где возглавит объединенную лизинговую вертикаль и обеспечит интеграцию лучших практик лизинговых направлений Альфа-Банка. При этом он продолжает занимать должность члена Совета директоров ЛК «Европлан».

Новым председателем Правления и генеральным директором ПАО «ЛК «Европлан» и «Европлан Сервис» будет назначен Илья Ноготков. До этого он в течение последних 10 лет работал заместителем, первым заместителем генерального директора ПАО «ЛК «Европлан» и два года — генеральным директором IT-компании ООО «Сервис» (бренд «Леасофт»). В задачи нового генерального директора Европлана войдет повышение фундаментальной стоимости и капитализации компании в кооперации с Альфа-Банком, выполнение плановых бизнес- и финансовых показателей, дальнейшая цифровизация её деятельности и расширение продуктовой линейки, в том числе за счет синергии двух компаний — Европлана и Альфамобиля.

Новым генеральным директором IT-компании ООО «Сервис» (бренд «Леасофт») будет назначен Магомед Бекбузаров. Он сохранит также позицию первого заместителя генерального директора Европлана, члена Правления и члена Совета директоров ЛК «Европлан». До этого он также входил в состав Совета директоров ПАО «М.Видео».

Все структурные изменения начнут действовать 7 мая 2026 года.