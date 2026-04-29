Альфа-Банк победил в ключевых номинациях CDO/CDTO Summit & Awards 2026

Альфа-Банк стал лауреатом VII Российского саммита и премии по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2026, получив пять наград за реализованные технологические решения.

Проекты Альфа-Банка взяли гран-при сразу в четырёх номинациях. Проект «Интеллектуальная автоматизация: синергия Gen-AI и RPA для трансформации операционной деятельности Альфа-Банка» стал победителем в номинации «Лучшее ИИ-решение для оптимизации бизнес-процессов и повышения операционной производительности». Решение развивает инфраструктуру для создания ИИ-агентов на базе существующих в банке платформ RPA и AlfaGen и позволяет масштабировать автоматизацию операционных процессов.

В категории «Digital-платформа года» отмечена единая платформа для всех сегментов с персонализацией цифрового опыта. Решение объединяет цифровые каналы для всех сегментов бизнеса и обеспечивает персонализированный клиентский опыт с учетом роли, задач и сценариев работы пользователя. В номинации «Digital-проект года» победил цифровой сервис для руководителей среднего и крупного бизнеса «Альфа-Босс». В категории «Digital-трансформация года» награда присуждена за решение по работе с блокировками в рамках 115-ФЗ — с онлайн-процессом снятия ограничений и образовательным контентом.

Кроме того, сервис «Мультибанк», позволяющий управлять счетами в разных банках через цифровые каналы Альфа-Банка, был отмечен в номинации «Digital-решение года».

CDO/CDTO Summit & Awards — отраслевой форум и премия, отмечающие лучшие практики и решения в области цифровой трансформации. При отборе учитываются технологическая новизна, масштабируемость и практическая ценность проектов для бизнеса и клиентов.

Награды подтверждают масштаб работы Альфа-Банка в области цифровой трансформации — от развития ИИ-инфраструктуры и автоматизации внутренних процессов до создания платформенных решений и клиентских сервисов.