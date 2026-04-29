Альфа-Банк и НИУ ВШЭ запускают исследовательские проекты в сфере искусственного интеллекта

НИУ ВШЭ и Альфа-Банк объявили о старте трёх совместных проектов в области искусственного интеллекта. Они направлены на развитие аналитических инструментов для банковских сервисов — от более точных прогнозов до новых подходов к управлению рисками и персонализации клиентского опыта.

Проекты реализуются совместно с Центром искусственного интеллекта НИУ ВШЭ при участии экспертов в области машинного обучения и анализа данных.

«Совместные исследования с Высшей школой экономики — это стратегический шаг для Альфа-Банка. Мы стремимся не только внедрять передовые технологии, но и формировать систему, где наука и бизнес работают вместе для создания уникальных решений. Уверен, что синергия академической экспертизы и практического опыта банка позволит нам вывести российские финтех-продукты на новый уровень», — отметил Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.

Команды развивают модели поведения клиентов и их реакции на продукты, чтобы точнее настраивать предложения и улучшать клиентский путь. Параллельно совершенствуются модели доходов на основе классических и нейросетевых подходов к транзакционным и внешним данным. Отдельное направление — кредитный скоринг юридических лиц на базе графовых моделей, учитывающих связи между компаниями для более точной оценки риска.

«Наше сотрудничество с Альфа-Банком — это пример эффективного партнёрства на равных двух сильных брендов для развития отечественных технологий. Это пространство, где научно-технологическая экспертиза Высшей школы экономики применяется для решения задач одного из лидеров российского финтеха. Вместе мы развиваем не только продвинутую культуру работы с данными и искусственным интеллектом в банковской сфере, но и новые бизнес-модели кооперации бизнеса и университетского сообщества», — подчеркнул Никита Анисимов, ректор Высшей школы экономики.

Совместная работа с ВШЭ открывает новые возможности для развития аналитических инструментов и формирует основу будущих инноваций в банковских сервисах Альфа-Банка.